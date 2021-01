Washington: la fuga dalla Casa Bianca dei consiglieri di Trump. Dal Consigliere per la Sicurezza al Capo Staff Comunicazione

O'Brien - Consigliere Sicurezza Trump

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dopo l'incursione dei sostenitori di Trump a Capitol Hill e le dichiarazioni dello stesso presidente uscente che non ha sufficientemente condannato il gesto, si è aperta una raffica di dimissioni. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Pottinger ha dato il via. Poi è stata la volta dei massimi assistenti del presidente Trump tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale,O'Brien,e il vice capo dello staff Liddell. Lascia anche la vice portavoce della Casa Bianca, Sara Matthews e Stephanie Grisham, capo dello staff e addetta stampa della first lady Melania Trump. - (PRIMAPRESS)