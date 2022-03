Washington: la Camera dei rappresentanti approva aiuti all’Ucraina per 13,6 mld di dollari. Ora il provvedimento passa al Senato

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un'imponente stanziamento di spesa che farebbe arrivare 13,6 miliardi di dollari in aiuti statunitensi all'Ucraina e i paesi che stanno ospitando i rifugiati del conflitto ucraino. Dopo l'approvazione alla Camera di mercoledì sera, l'approvazione del Senato è prevista entro la fine della settimana o al massimo lunedì prossimo. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto ai giornalisti: "Abbiamo una guerra in corso in Ucraina. Abbiamo un lavoro importante che stiamo facendo qui”. La Camera ha approvato lo stanziamento complessivo con due votazioni separate. I programmi di sicurezza della misura sono stati approvati in modo schiacciante da 361-69, il resto da 260-171, con la maggior parte dei repubblicani contrari. - (PRIMAPRESS)