Washington: l'amministrazione Trump ricorre al Tribunale per bloccare il libro dell'ex consigliere alla Sicurezza Bolton

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La riedizione di “The Room Where It Happened”, il libro appena pubblicato a marzo dall’ex consigliere alla Sicurezza, John Bolton, impensierisce l’amministrazione Trump tanto da chiederne il blocco della pubblicazione attraverso un’ordinanza urgente del tribunale e chiedendo un’udienza già per domani 19 giugno. “La Stanza in cui è successo”, questo il titolo tradotto del libro di Bolton nella sua nuova versione aggiornata, rivela che Trump, oltre a confermare le pressioni sull’Ucraina, avrebbe chiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping per vincere le elezioni nel 2020. - (PRIMAPRESS)