Washington: il primo volo di Joe Biden sull’Air Force One ma quello in versione “corto raggio”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Volo inaugurale a bordo dell'Air Force One per Joe Biden, il primo da quando è diventato presidente. Ed è anche il primo weekend da quando si è insediato alla Casa Bianca in cui Biden ritorna nella sua Wilmington, in Delaware, dove si trova la residenza di famiglia. Vista la breve distanza tra Washington e Wilmington, Biden, insieme ad alcuni dei più stretti collaboratori, si è imbarcato sull'Air Force One più piccolo della flotta presidenziale. - (PRIMAPRESS)