Washington: caduta dei consensi nei sondaggi per Trump in vista delle elezioni (-49%). La decisione di tornare a fare comizi

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Le reazioni del presidente Usa Donald Trump, in corsa per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, è inciampato goffamente sul caso dell’uccisione di George Floyd. L’assassinio di un afroamericano da parte della polizia non è stato liquidato come le altre volte in pochi giorni di polemiche. Questa volta le proteste si sono trasformate in una battaglia ideologica che ha spinto non solo le comunità nere a difendere i loro diritti ma buona parte dell’opinione pubblica ad unirsi a loro per una di quelle questioni che nell’America democratica non ha mai smesso di esistere. Ora questa situazione sta condannando Trump a prendere le misure contro il livello d’allerta dei consensi in vista delle prossime elezioni. Nell'ultimo mese, la sua popolarità è scesa di 10 punti, al 39% dal 49%. Trump ha quindi annunciato la ripresa dei comizi in giro per l'America. Il presidente sarà anche in Florida, Arizona e North Carolina,dove i sondaggi lo danno un testa a testa con lo sfidante Biden. Il democratico è in avanti in 5 dei 6 "swing States", che determineranno l' esito delle presidenziali 2020. In Florida Trump e Biden sono alla pari. - (PRIMAPRESS)