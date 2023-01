Von der Leyen: dalla condanna all'assalto in Brasile al Qatargate. L'incontro con Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha condannato "fermamente l'assalto alla democrazia in Brasile. E' una grande preoccupazione per tutti noi, difensori della democrazia" e poi aggiunge: "ribadiamo il pieno sostegno al presidente Lula, eletto liberamente". Così le dichiarazioni della Presidente von der Leyen Intervenuta alla presentazione del libro con i discorsi dell'ex presidente dell'Europarlamento Sassoli, del quale ha ricordato "la passione per la democrazia e l'Europa". In riferimento all'inchiesta Qatargate aggiunge: "David non avrebbe mai tollerato la corruzione". Von der Leyen sarà poi a pranzo con la premier Giorgia Meloni per un faccia a faccia su temi come Pnrr e migranti. - (PRIMAPRESS)