Volo China Eastern: ritrovata la seconda scatola nera del Boeing 737 precipitato a Guangzhou

GUANGZHOU (CINA) - Ritrovata anche la seconda "scatola nera" del Boeing 737-800 di China Eastern precipitato sulle montagne tra Kkunming e Guangzhou dove sono morti tutti i 132 passeggeri a bordo. Gli operatori impegnati nella ricerca dei frammenti d'aereo per stabilire le cause del disastro, hanno, dunque, trovato la seconda scatola, il registratore dei dati di volo, su un pendio di montagna, sepolto a circa 1,5 metri sotto terra dall'impatto, ha detto l'emittente statale CCTV. L'impatto dell'incidente ha disperso ampiamente i detriti e ha creato una fossa profonda 20 metri sul fianco della montagna. I funzionari dell'aviazione in precedenza hanno confermato di aver trovato il registratore vocale separato della cabina di pilotaggio.Tutte le 132 persone a bordo dell'aereo sono state confermate morte, ha affermato l'autorità dell'aviazione civile cinese.