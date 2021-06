Volo Aeronautica Militare, negato dagli Emirati Arabi lo spazio aereo per raggiungere Herat. Convocato l'ambasciatore al-Shamsi

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia Omar al-Shamsi è stato convocato dalla Farnesina in seguito alla mancata concessione dello spazio aereo emiratino a un velivolo dell'Aeronautica Militare. La Farnesina ha espresso "sorpresa e disappunto" per la vicenda. L'aereo italiano trasportava un gruppo di giornalisti diretti a Herat per seguire la visita del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La negazione dello spazio aereo ha comportato una modifica del piano di volo e un ritardo di ore. Non si conoscono ancora le ragioni del no-fly access. - (PRIMAPRESS)