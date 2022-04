Visita Draghi ad Algeri: verso un bilaterale per un corridoio preferenziale di gas

(PRIMAPRESS) - ALGERI - Dopo i colloqui di ieri pomeriggio tra il Presidente della Repubblica algerino, Abdelmadjid Tebboune ed il premier Mario Draghi in visita in Algeria, oggi si apre un'altra giornata per guardare probabilmente ad un bilaterale da organizzare tra i due paesi. In un comunicato della Presidenza della Repubblica si afferma che questa visita rientra nel quadro del rafforzamento delle relazioni di cooperazione tra i due Paesi. In questo contesto, l'analista politico, Mohamed Cherif Daroui, ha commentato che la dinamica dei rapporti italo-algerini si potrebbe trasformare in un'alleanza strategica al servizio dei due Paesi, aggiungendo che la visita del Presidente del Consiglio italiano in Algeria apre le porte per un vertice tra i due paesi.

In un'intervista al canale radiofonico nazionale 1, Daroui ha affermato che la visita dei ministri italiani è un approccio significativo per definire le relazioni italo-algerine, in attesa di una più strutturata alleanza strategica. "L'Italia considera l'Algeria un partner affidabile e si sta seriamente muovendo verso l'adattamento con l'Algeria in visioni e obiettivi regionali e internazionali", ha aggiunto.

L'Algeria è il secondo fornitore di gas all'Italia dopo la Russia e l'obiettivo è di interrompere la dipendenza dal Cremlino.