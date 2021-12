Visita del Papa a Cipro: oggi l'incontro con l'arcivescovo ortodosso Chrysostomos II a Nicosia

(PRIMAPRESS) - CIPRO - La seconda giornata a Cipro per Papa Francesco, si è aperta questa mattina con gli incontri ecumenici con gli ortodossi, e con una messa per la piccola comunità cattolica locale incontrando anche un gruppo di migranti. Appena conclusa la visita di cortesia a Chrysostomos II, arcivescovo ortodosso di Cipro, all'Arcivescovado di Nicosia, Papa Francesco celebra la messa per la comunità cattolica. E nel pomeriggio, prima del rientro alla Nunziatura apostolica dove il Papa alloggia, si terrà la preghiera ecumenica con i migranti nella Chiesa parrocchiale di Santa Croce. - (PRIMAPRESS)