Virginia: sono 7 le vittime accertate nella sparatoria al Walmart. Il direttore del supermercato l’autore della strage

(PRIMAPRESS) - VIRGINIA (USA) - Sono 7 le vittime accertate dalla polizia nella sparatoria in Virginia nella città di Chesapeake. Un uomo è entrato in un supermercato Walmart e ha aperto il fuoco con un'arma automatica contro le persone e poi si è ucciso. Oltre alle 7 vittime vi sono anche feriti ma non in gravi condizioni.. Il fatto è avvenuto in una zona commerciale molto frequentata dai giovani. L'aggressore è stato il direttore del supermercato, che secondo la polizia avrebbe agito da solo. Le cause del suo gesto non sono ancora note. - (PRIMAPRESS)