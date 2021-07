Violenze scuola Diaz di Genova, cade anche l'ultimo ricorso dei poliziotti alla Cedu: "E' inamissibile"

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001,la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) ha dichiarato"inammissibili'i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l'irruzione alla scuola Diaz. Per la Corte,i fatti presentati non rivelano "alcuna apparenza di violazione di diritti e libertà della Convenzione" e le "accuse sono manifestamente infondate". La decisione della Corte in composizione di giudice unico è definitiva e non può essere oggetto di ricorsi. - (PRIMAPRESS)