Violenze nel carcere di Santa Maria Capo Vetere: 108 agenti e funzionari rinviati a giudizio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il caso violenze in carcere, sono stati rinviati a giudizio 108 persone tra agenti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria, per le violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il 6 aprile 2020. I video delle telecamere interne che mostrarono le violenze degli agenti sui carcerati destarono forte indignazione. La Procura ha chiesto l'archiviazione per 12 indagati, ma è probabile che ad essi sarà notificato un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per non aver denunciato ciò che accadeva. - (PRIMAPRESS)