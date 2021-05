Violenze donne: salgono a 5 le ragazze presunte vittime di stupro del manager Antonio Di Fazio

(PRIMAPRESS) - MILANO - Cresce il numero delle ragazze presunte vittime dell'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio. Dopo le tre giovani già ascoltate a Milano, altre due ragazze sono andate in Procura e potrebbero accusare Antonio Di Fazio,arrestato con l'accusa di aver narcotizzato e stuprato una 21enne. Le vittime dell'uomo sarebbero in tutto sei. Delle prime tre ascoltate dagli inquirenti, una ha messo a verbale di essere stata prigioniera dell'imprenditore per un mese e un'altra per giorni, mentre la terza ha detto di essere riuscita a fuggire. Sembra che il manager scegliesse studentesse fuorisede lontane dalle famiglie, più vulnerabili. - (PRIMAPRESS)