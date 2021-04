Violenza sessuale nella villa di Grillo in Sardegna: il comico difende il figlio dalle accuse di stupro

(PRIMAPRESS) - GENOVA - "Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi. Allora perché non sono stati arrestati? Perché vi siete resi conto che non hanno fatto niente. Allora arrestate me".Così Beppe Grillo in un video Fb, visibilmente nervoso, sugli ultimi interrogatori del pm di Tempio Pausania su una presunta violenza sessuale di gruppo su una giovane, a luglio 2019, nella villa di Grillo in Costa Smeralda "C'è un video e si vede che c'è consensualità, che c'è un gruppo che ride e non 4 stupratori",scandisce Grillo. - (PRIMAPRESS)