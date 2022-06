Violenza sessuale: la difesa del regista Paul Haggis: “Sono innocente. Fate presto accertamenti”

(PRIMAPRESS) - OSTUNI - "Fate accertamenti il prima possibile, sono totalmente innocente". Così attraverso il suo avvocato Michele Laforgia, il regista premio oscar Paul Haggis accusato di violenza sessuale. Da quanto si è appreso la famiglia ha raggiunto Haggis dall'America. Già in passato il regista aveva dovuto difendersi da accuse simili. Una causa civile è tuttora in corso negli Usa dopo la denuncia dall'addetta stampa Haleigh Breest.

Il regista canadese ieri era stato sottoposto a fermo a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni dove partecipa alla kermesse 'Allora Fest'. La donna sarebbe stata poi accompagnata dal regista allo scalo di Brindisi e lasciata lì nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche - (PRIMAPRESS)