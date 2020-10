Violenza: inasprimento in vista per gli autori delle risse. Si chiamerà "Norma Willy"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I ministri Bonafede e Lamorgese si preparano a introdurre nel Decreto sicurezza una "norma Willy", il giovane ucciso a calci e pugni a Colleferro. Si prevede un inasprimento delle pene per il reato di rissa e il Daspo dai locali pubblici per chi sia stato denunciato o condannato per violenza fuori da un locale. Sale la multa per rissa fino a 2 mila euro e la reclusione fino a 6 anni, se ci sono feriti o uccisi. Il questore può disporre il Daspo. "Già ci sono norme severe,bisogna far rispettare le pene", dice il legale di Willy. - (PRIMAPRESS)