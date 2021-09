Violenza donne, Papa: "L'Europa non deve ideologizzare le radici cristiane per colonizzazioni"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "La violenza sulle donne è una piaga aperta, dappertutto". Lo ha detto il Papa in udienza generale, ricordando la testimonianza della beata Anna Kolesarova,ragazza slovacca che a costo della vita difese la propria dignità contro la violenza". Le radici cristiane dell'Europa "sono sempre vive...devono essere custodite, non ideologizzate e strumentalizzate per consolidare un'identità chiusa",aggiunge. "I padri dell'Ue non l'hanno pensata come agenzia per distribuire colonizzazioni ideologiche alla moda". - (PRIMAPRESS)