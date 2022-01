Violenza donne: a Napoli nasce il "Progetto Difesa Donna", un corso di Msp Campania per imparare a difendersi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Violenza e stalking nei confronti delle donne, l'ultimo rapporto della Direzione centrale della Polizia Criminale del 2019 aveva visto un incremento del 24% degli episodi di abusi alle donne con una crescita del fenomeno di altri 6 punti percentuale nel 2020 e 2021. Dati che hanno posizionato la Campania al terzo posto della lista nera del fenomeno. L'ultimo caso denunciato a Napoli oggi è quello del 45enne che colpiva le donne con pugni alla testa. La polizia lo ha identificato e denunciato per "violenza privata" ma non sempre i fatti di cronaca finiscono con una semplice contusione.

E' in questo scenario che parte il 5 marzo 2022, il progetto dell'ente di promozione pportiva MSP Campania2, "Difesa Donna", un progetto a titolo gratuito, aperto a tutte le donne di ogni età e che mira ad insegnare tecniche per la difesa personale partendo dalla capacità di gestire una situazione di pericolo con consapevolezza. "Le lezioni saranno a numero chiuso - spiega il delegato di MSP Salvatore Pucci - sia per motivi di misure di sicurezza sanitaria che per offrire il miglior apprendimento della parte didattica del corso". (info Msp Campania2) - (PRIMAPRESS)