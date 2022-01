Violenza di gruppo: a Roma arrestati 3 giovani dopo gli abusi in una villetta a Capodanno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono tre i ragazzi arrestati a Roma per una Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo che si è consumata in una villetta nella notte di capodanno. La vittima una ragazza di 17 anni che secondo i fatti ricostruiti era in stato di alterazione psicofisica durante la violenza. Con queste accuse i carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni.Due sono finiti ai domiciliari e uno sottoposto ad obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con obbligo di dimora in Roma. - (PRIMAPRESS)