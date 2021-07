Violenza carcere, Draghi: "La responsabilità collettiva richiede una riforma"

(PRIMAPRESS) - CASERTA - "Quanto visto nei giorni scorsi ha scosso la coscienza degli italiani. Le indagini stabiliranno le responsabilità personali, quella collettiva è di un sistema che va riformato". Lo ha detto il premier Draghi, dal carcere di S.Maria Capua Vetere, teatro di pestaggi a detenuti."Il governo non dimenticherà". "Non può eserci giustizia dove c'è abuso, rieducazione dove c'è sopruso. Lo stabilisce la Costituzione: le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. Siano nuovo percorso di vita". - (PRIMAPRESS)