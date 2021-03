Vilipendio: Matteo Salvini assolto nel processo di Torino. Il leader leghista era andato a processo per parole contro la magistratura

(PRIMAPRESS) - TORINO - Matteo Salvini è stato assolto nel processo a Torino che lo vedeva imputato di vilipendio dell'ordine giudiziario. "Non punibile per la particolare tenuità del fatto", è la sentenza. I fatti risalgono al 2016,quando durante il congresso regionale della Lega a Collegno, nel Torinese, Salvini si riferì alla magistratura come a una"schifezza" e a "un cancro da estirpare". Salvini commenta: giustizia va riformata,"il sistema Palamara va smontato per il bene dei cittadini e dei tanti magistrati davvero liberi e indipendenti". - (PRIMAPRESS)