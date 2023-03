Vietnam: un rimpasto della leadership del Paese anti-corruzione conferma il presidente Vo Van Thuong

(PRIMAPRESS) - HANOI (VIETNAM) - L'Assemblea nazionale del Vietnam ha confermato Vo Van Thuong come nuovo presidente del paese, in un rimpasto della massima leadership del paese nel mezzo di una vasta campagna contro la corruzione.

Oggi in una sessione straordinaria, i legislatori hanno confermato Thuong, 52 anni, come presidente dopo che il Partito Comunista al potere lo ha nominato mercoledì come unico candidato.