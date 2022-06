Vicenza: trovato morto l'ex compagno e presunto killer della donna serba Lidia Milcovic

(PRIMAPRESS) - VICENZA - E' stato trovato morto dentro un'auto, ferma in una piazzola della tangenziale ovest di Vicenza, il presunto killer di Lidia Milkovic. All'interno dell'auto sarebbe stato visto un secondo corpo. La donna di 42 anni di origine serba è stata uccisa a Vicenza in strada a colpi di pistola dall'ex compagno. Lei aveva accompagnato a scuola i 2 figli. L'ex anche lui di origini serbe,con cui forse la 42enne aveva un appuntamento, ha cominciato a sparare mentre la donna stava rientrando in auto. L'uomo aveva il divieto di avvicinarla dal 2019. - (PRIMAPRESS)