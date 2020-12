Vicenza: sabato 12 si terranno i funerali di Paolo Rossi. Bandiere a mezz'asta alla Figc e Coverciano

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Si terranno sabato mattina,nel Duomo di Vicenza, i funerali di Paolo Rossi. Lo conferma il sindaco Rucco. "Stiamo cercando di capire come organizzare un tale evento in questo momento". Rossi è morto al Policlinico di S.Maria delle Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo l'aggravemento della malattia diagnosticata la scorsa primavera. Allestita una Camera Ardente, aperta solo a pochi amici e parenti per le restrizioni anti-Covid. Bandiere a mezz' asta al palazzo sede della Figc e al Centro tecnico federale di Coverciano. - (PRIMAPRESS)