Vicenza: è caccia all'uomo che ha ucciso la convivente nigeriana (31 anni) a Noventa Vicentina

VICENZA - Ancora un caso di femminicidio. Una 31enne di origine nigeriana è stata uccisa stamane a colpi d'arma da fuoco a Noventa Vicentina. Autore del delitto il suo ex convivente, un italiano di 51 anni. Il fatto è avvenuto nel parcheggio di un'azienda. Non è ancora noto il movente. Dopo aver assassinato la 31enne, l'uomo si è dato alla fuga a bordo della sua auto e ha fatto perdere le sue tracce. Ora è ricercato dai carabinieri e dalla polizia in tutta la provincia di Vicenza.