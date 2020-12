Vicenza: domani 12 dicembre l'ultimo saluto a Paolo Rossi, icona dei mondiali di Spagna 82

(PRIMAPRESS) - VICENZA - La salma di Paolo Rossi che ieri era nella camera ardente allestita presso l’Ospedale Le Scotte di Siena, lo stesso dove era stato ricoverato dopo l’incidente stradale di Alex Zanardi, è già in viaggio verso Vicenza per i funerali di domani sabato 12 dicembre nel Duomo della città. Sarà difficile, in tempo di restrizioni per il Covid, contenere il desiderio di tifosi e pubblico per rendere omaggio ad uno dei più amati campioni del calcio italiano. Non sarà facile ammette il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco per l’inevitabile impatto della folla sulla città in cui lo stesso Rossi e la sua famiglia hanno scelto come luogo per l’estremo saluto all’icona dei mondiali di Spagna 82 ma anche all’uomo che lascia un ricordo anche per la sua umanità. - (PRIMAPRESS)