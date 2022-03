Vicenza: coniugi 60enni uccisi dal figlio per motivi economici. L’omicida si è costituito dopo aver vagato per ore

(PRIMAPRESS) - VICENZA - Coniugi 60enni sono stati uccisi a colpi di pistola a Chiampo,Vicenza. Il duplice omicida è il figlio 25enne della coppia, che nella notte si è consegnato ai Carabinieri di Vicenza. Ha ucciso i genitori nel pomeriggio di ieri,con un'arma detenuta illegalmente,e poi ha vagato per ore in macchina, prima di costituirsi. All'origine dell'omicidio, forse, motivi economici: negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia, per i soldi che il giovane chiedeva ai suoi. - (PRIMAPRESS)