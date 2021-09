Vicenda Gratta&Vinci: arrestato Gaetano Scutellaro ora nel carcere di S.M.Capo Vetere con l'accusa di ricatto

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo 48 ore ancora in liberta da quando era stato bloccato a Fiumicino in procinto di prendere il volo verso le Canarie, l'ex coniuge della titolare di una tabaccheria sospettato di aver sottratto ad una anziana donna un gratta&vinci da 500 mila euro, è stato arrestato con l'accusa di ricatto nei confronti della signora a cui avrebbe sottratto il tagliando vincente. Ora Gaetano Scutellaro (57 anni) è stato trasferito nel Carcere di Santa Maria Capo Vetere dopo essere stato fermato a Teano mentre da Roma faceva rientro a Napoli. Scutellaro aveve aperto un conto in una banca di Latina dove aveva anche depositato il titolo che l'altro ieri era stato bloccato dai Monopoli di Stato. A far scattare l'arresto sarebbero state anche delle intercettazioni in cui ci sarebbero delle ammissioni del furto del tagliando e le intimidazioni all'anziana signora. - (PRIMAPRESS)