Viareggio: l’intervento dei Nocs a Torre del Lago assicura l’uomo armato al ricovero Tso per disturbi psichici

(PRIMAPRESS) - VIAREGGIO - Gli uomini del Nocs hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo che si era barricato in casa con una pistola calibro 22, dopo avere aperto il fuoco senza gravi conseguenze. E' successo a Torre del Lago, frazione di Viareggio. L'intervento dei Nocs si è concluso con successo. L'uomo armato e l'anziano padre sono salvi e in buone condizioni. L'uomo che ha 44 anni e soffre di disturbi psichici, aveva reagito al tentativo di sottoporlo a un Tso. Gli uomini del reparto speciale della polizia erano arrivati in elicottero da Roma. - (PRIMAPRESS)