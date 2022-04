Viaggio Papa, l’Angelus di Francesco a Malta: “Una pace contro una guerra sacrilega”

(PRIMAPRESS) - MALTA - Papa Francesco torna a pregare per l' Ucraina, durante l'Angelus al termine della Messa celebrata a Malta. "Preghiamo per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega", ha detto Francesco. "Conserverò nel cuore tanti volti, e il volto luminoso di Malta!", ha concluso ringraziando le autorità e i fedeli per l'accoglienza e l'affetto ricevuti. - (PRIMAPRESS)