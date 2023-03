Viaggio in Kenia di Mattarella. L’incontro con il presidente Ruto e la firma di accordi bilaterali

(PRIMAPRESS) - KENYA - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà in Kenya da oggi 13 fino al 16 marzo per un incontro con il presidente Ruto. La prima tappa a Nairobi e Malindi. Con lui il viceministro agli Esteri con delega per l'Africa,Cirielli. L'incontro con il presidente africano sarà caratterizzato dalla firma di accordi bilaterali. Poi seguiranno altri meeting istituzionali. L'arrivo nello Stato dell'Africa sub-sahariana è previsto in serata. Il Kenya è uno dei Paesi in più rapida crescita economica dell'area. Questo è il sesto viaggio in Africa per Mattarella. E' già stato in Camerun, Etiopia, Zambia, Mozambico e Angola. - (PRIMAPRESS)