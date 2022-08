Viaggio di nozze in America per la coppia Giunta-Pellegrini dopo la cerimonia di San Zaccaria a Venezia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Solo 170 invitati in presenza ma contando i social, quelli di Federica Pellegrini con Matteo Giunta, è stato uno dei matrimoni più affollati dell'anno. La cerimonia nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco è iniziata con circa 45 minuti di ritardo. Ritardo da diva hanno commentato alcuni e da diva si è presentata con abito di seta bianco ed occhiali da sole bianchi vintage. Ad assistere alla cerimonia un parterre di amici e parenti: dal fratello Alessandro che le ha fatto da testimone, a Iginio Massari, il rinomato pasticciere creatore della torta nuziale, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo. Ma soprattutto tanti colleghi, come Nicolò Martinenghi, Marco Orsi, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti. Un matrimonio che ha mescolato tocchi glamour, voluti dal 'regista' dell'evento Enzo Miccio, che ha riempito la chiesa di enormi ceste di rose e ortensie bianche, a momenti più intimi e familiari, come l'abbraccio del papà di Federica, Roberto, al neo genero e il gesto affettuoso di aggiustargli il papillon. Ma ora sarà il loro viaggio di nozze in America a prendere la scena nei post di Federica. - (PRIMAPRESS)