Viaggio del Papa nel Mediterraneo: da Cipro in Grecia. Oggi l’accoglienza ad Atene del ministro Dendias

(PRIMAPRESS) - CIPRO - Dopo i due giorni di visita a Cipro, questa mattina il Papa lascia Larnaca per volare in Grecia e continuare il suo 35esimo viaggio all'estero fino al prossimo 6 dicembre. In programma una serie di incontri politico-istituzionali e religiosi. Dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto di Larnaca, alla presenza del presidente della Republica, Anastasiades, la partenza per Atene, la capitale ellenica. Ad accoglierlo il ministro greco degli Affari esteri,Dendias.Domani tappa a Lesbo, dove Bergoglio incontrerà i profughi e le loro sofferenze. - (PRIMAPRESS)