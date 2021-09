Viaggio apostolico di Papa Francesco: l’incontro in Slovacchia con i membri del Consiglio Ecumenico

(PRIMAPRESS) - BRATISLAVA - In 24 ore da Budapest a Bratislava per proseguire nel suo viaggio apostolico. Così Papa Francesco dopo la stretta di mano con Orban e la messa alla simbolica Piazza degli Eroi a Budapest è volato in Slovacchia per incontrare, nella Nunziatura apostolica, i membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese della Slovacchia: "La schiavitù interiore è peggiore di quella del regime". "I cristiani sono ancora separati nella mensa, ma siano uniti per servire i poveri. Solo stando dalla parte dei deboli usciremo dalla pandemia". - (PRIMAPRESS)