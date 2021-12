Viaggiare negli Stati Uniti: da marzo mascherina obbligatoria su tutti i trasporti e test anti-Covid 24 ore prima della partenza

(PRIMAPRESS) - USA - Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Usa,Biden,estenderà fino a metà marzo l'obbligo di indossare la mascherina su aerei, treni, bus, aeroporti e stazioni. La misura scadrebbe il prossimo 18 gennaio. La decisione rientra in una strategia più ampia per combattere la pandemia da Covid-19, che Biden illustrerà nelle prossime ore all'Istituto nazionale della Sanità. La strategia prevederebbe anche l'obbligo per chi arriva dall'estero di fare il test anti-Covid un giorno prima di partire per gli States. - (PRIMAPRESS)