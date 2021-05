Viaggi in tv: le telecamere di Outdoor domani in “crociera” in Bangladesh e Gange

(PRIMAPRESS) - MILANO - Domani 11 maggio Sportoutdoor.tv, manda in onda la puntata numero due di Mondo Crociera 2021 dedicato al mondo della navigazione turistica. Il programma condotto dal giornalista Floriano Omoboni, in questa puntata le telecamere di Outdoor.tv porteranno gli spettatori a "navigare" nelle acque del Bangladesh e sul fiume Gange. Omoboni precisa che le immagini sono state riprese prima dello scoppio della pandemia che ha messo in ginocchio il continente asiatico. - (PRIMAPRESS)