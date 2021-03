Viaggi all'estero: la beffa degli operatori turistici italiani con l'ordinanza "tampone" del ministro speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il turismo e chi ne pratica gli indirizzi di governo, sono due realtà che hanno distanze siderali tra loro. L'ultima beffa per cittadini ed operatori del settore arriva da un'ordinanza del ministro della Salute Speranza che tenta di colmare una leggerezza sugli spostamenti verso l'estero tanto da farsi cadere le critiche e l'ira da parte del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. A provocare l'ultima bufera è stata l'ordinanza che impone la quarantena a chi rientra da viaggi nell'Ue."Se il tampone vale per andare all'estero deve valere anche per gli italiani in Italia. Se è permesso salire su un aereo col tampone sia permesso anche andare in hotel col tampone ", ha detto Bocca. "Noi non volevamo assolutamente fare la guerra agli italiani che andavano all' estero -dice Bocca - né tantomeno ai tour operator e alle agenzie di viaggi di cui abbiamo massima considerazione". - (PRIMAPRESS)