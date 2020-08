Viabilità: domenica da bollino nero e sciopero dei casellanti sino alle 22 di oggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella domenica inserita da Viabilità Italia della Polizia di Stato nell’allerta da bollino nero e rosso sulle autostrade italiane per effetto della seconda ondata di vacanzieri sulla rete viaria nazionale, è iniziato anche lo sciopero dei casellanti in diverse fasce orarie: fino alle 14 per il primo turno e dalle 18 alle 22 per il secondo. Una situazione che potrebbe far intensificare le ode ai caselli come già avvenuto in alcuni tratti anche sottoposti a cantieri di manutenzione. - (PRIMAPRESS)