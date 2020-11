Via al Black Friday con una previsione di spesa di oltre 1,5 mln di euro in negozi fisici e virtuali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le misure di contenimento per evitare l’espansione del virus sembrano aver contribuito ad amplificare l’attesa del “Black Friday”. Le limitazioni di movimento e i weekendoff limits per i centri commerciali hanno spinto la voglia di accedere al mitico giorno per mega sconti. Secondo l'Osservatorio eCommerce B2c, tra il Black Friday e il Cyber Monday gli italiani spenderanno online circa 1,5 mld di euro. La Fismo (Federazione italiana moda di Confesercenti) teme che migreranno dai negozi fisici alle piattaforme online 83 mln di vendite al giorno. E la tendenza non è legata alla pandemia: dura da anni e non accenna a frenare. - (PRIMAPRESS)