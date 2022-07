Vertice italo-algerino: domani Draghi vola ad Algeri. Confermati i maggiori volumi di gas per l’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il premier Draghi sarà domani in Algeria per il quarto vertice intergovernativo italo-algerino. La visita è stata preceduta dall'annuncio da parte di Algeri dell'aumento del volume delle forniture di gas all'Italia di altri 4 mld di metri cubi dalla prossima settimana. Inizialmente prevista per due giorni (domani e martedì), la visita è stata ridotta a un solo giorno per consentire al premier di rientrare a Roma e seguire gli sviluppi della crisi, in vista delle comunicazioni che terrà alle Camere mercoledì. - (PRIMAPRESS)