Vertenza Whirpool: Conte e Patuanelli sentono i vertici aziendali e assicurano gli stipendi sino al 31 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Conte e il ministro Patuanelli sentono i vertici Whirpool per chiedere "continuità aziendale e protezione del presidio produttivo" e annunciano che i lavoratori saranno retribuiti sino al 31 dicembre. I lavoratori del sito produttivo di Napoli della Whirlpool aveva occupato il raccordo autostradale della Salerno-Reggio Calabria, in protesta contro la chiusura del sito industriale programmato per fine mese, come da comunicazione dell'azienda. Gli operai avevano rinunciato a spostare il presidio in città bloccando il traffico sull'importante arteria di comnicazione. - (PRIMAPRESS)