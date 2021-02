Vertenza Whirlpool: manifestazione al Mise dei 140 lavoratori dello stabilimento di Napoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre oggi 18 febbraio alla Camera si lavora per la fiducia al Governo Draghi, nella capitale, dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati circa 140 lavoratori del sito di Napoli in via Argine di Whirlpool. Una protesta che vuole "ricordare che nonostante 21 mesi e tre governi ancora non è cambiato nulla - spiega Vincenzo Accurso, della rappresentanza sindacale unitaria aziendale - le vertenze come le nostre sono ancora aperte e molti lavoratori rischiano di perdere il loro futuro. Siamo li' per ribadire che si deve partire da subito nella difesa dei nostri diritti per garantire il lavoro e permettere attraverso di esso la ripresa e il futuro del nostro paese". - (PRIMAPRESS)