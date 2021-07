Vertenza Whirlpool: gli operai bloccano i binari dell'alta velocità della stazione centrale di Napoli

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Blitz dei lavoratori della Whirlpool di via Argine alla stazione centrale di Napoli. Gli operai hanno raggiunto i binari dei treni ad alta velocità allo scopo di bloccare i convogli in partenza e in arrivo a Napoli. Sono circa 200 i lavoratori che hanno bloccato i binari.Espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale americana. "L'attività produttiva è già terminata a fine ottobre,non è possibile che l'azienda torni sui suoi passi", ha dichiarato l'ad di Whirlpool, La Morgia. - (PRIMAPRESS)