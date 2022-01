Vertenza lavoro Zètema, il ceo Simone Silvi risponde alla nota di Fp Cgil

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una vertenza di lavoro all'interno di Zètema Progetto Cultura, la partecipata del Comune di Roma che gestisce servizi ed attività culturali, ha aperto un conflitto tra Fp Cgil e Simone Silvi, l'amministratore dell'azienda capitolina da poco insediato, dopo la sua esperienza in Treccani. Il sindacato con una nota di oggi aveva stigmatizzato la vicenda alzando il dito verso l'azienda che non si sarebbe mossa a tutelare una dipendente "vittima per anni di commenti offensivi ed umilianti" come avrebbe confermato il secondo grado di giudizio del Tribunale di Roma. Immediata la replica di Silvi: "Da pochi giorni mi sono insediato come amministratore di Zètema Progetto Cultura e uno dei primi elementi che ho riscontrato è la compattezza e la solidità morale dei suoi dipendenti. In virtù di questo – aggiunge Silvi – ritengo che un fatto come quello accaduto possa essere lesivo dell’immagine della nostra realtà aziendale. Il mio impegno, in previsione del mandato che mi attende, è quello di lavorare costantemente anche al fianco delle organizzazioni sindacali affinché accadimenti di questo tipo, seppur isolati, non si verifichino più. Insieme – conclude l’amministratore unico – sono sicuro che riusciremo a contrastare qualsiasi atteggiamento discriminatorio in difesa di princìpi fondamentali quali la parità di genere”. - (PRIMAPRESS)