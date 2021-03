Vertenza Eni-Congo: il Gip di Milano accoglie la richiesta di patteggiamento nell'inchiesta di appalti pilotati

(PRIMAPRESS) - MILANO - Accolta dal Gip a Milano la proposta di patteggiamento concordata tra Pm e legali Eni, per il fascicolo sul caso Congo. Al centro dell'inchiesta i presunti favori per appalti alla società della moglie dell'ad Eni Descalzi. Sanzione pecuniaria di 800mila euro e 11mila euro di risarcimento versati da Eni; riqualificata l'ipotesi di reato, da corruzione internazionale a induzione indebita internazionale.Il Pm ha anche revocato la richiesta di misura interdittiva contro Eni, che puntualizza: patteggiamento non è ammissione colpa. - (PRIMAPRESS)