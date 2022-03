Versailles, Draghi: “Continueremo a chiedere a Putin di cessare le ostilità. Con una risposta europea e italiana”

(PRIMAPRESS) - VERSAILLES - "Ho avuto un lungo incontro con Macron. Abbiamo discusso della guerra e delle conseguenze per l'Europa e l'Italia. Italia e Francia sono allineate con l'Unione Europea",ha detto il presidente del Consiglio Draghi giunto a Versailles per il vertice Ue. "Continueremo a chiedere a Putin di cessare ostilità soprattutto i bombar- damenti sui civili", ha aggiunto.E poi: la nostra economia non è in recessione continua a crescere.Dobbiamo affrontare subito queste strozzature, queste mandanze di materie prime", ha continuato. - (PRIMAPRESS)