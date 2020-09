Verona: sospesi i medici dell'Ospedale di Borgo Trento dove erano morti 4 neonati per un batterio

(PRIMAPRESS) - VERONA - “La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale in relazione alla vicenda Citrobacter dell'Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento,a partire dal giorno sabato 5 settembre 2020, vengono sospesi in via cautelare secondo condizioni cautelari tre medici". Lo si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera diffusa nella tarda serata di ieri sulla vicenda del cosiddetto batterio killer che aveva causato la morte di 4 neonati. - (PRIMAPRESS)