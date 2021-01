Verifica elezioni Usa: Trump chiede alla Georgia di "trovare" voti a suo favore. Harris: "Spregiudicato abuso di potere"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La vicepresidente Usa eletta, Kamala Harris, accusa Trump di "spregiudicato abuso di potere", a proposito della richiesta del presidente uscente al responsabile delle elezioni in Georgia di "trovare" voti per farlo vincere. L'audio del colloquio è stato diffuso dal Washington Post. Oggi Biden e Trump sono attesi in Georgia, dove si terrà il ballottaggio per eleggere due senatori, un voto cruciale per la conquista della maggioranza del Senato. Trump sarà a Dalton e Biden ad Atlanta. - (PRIMAPRESS)