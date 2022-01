Vercelli: incendio in una abitazione a Borgosesia. Morta nel rogo una persona di cui non si conosce ancora l'identità

(PRIMAPRESS) - VERCELLI - Le fiamme hanno fatto una vittima nell'incendio di una abitazione a Borgosesia, nel Vercellese. Lo rende noto il 118 che è arrivato Sul posto insieme ai Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale. E' accaduto in via Libertà, nei pressi di Cancino. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, rende noto il sindaco, sono ancora in corso. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. - (PRIMAPRESS)